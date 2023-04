Verschiedene Veranstaltungen locken am langen Wochenende hinaus ins Grüne. Das Wetter soll mitspielen – da hat man bei dem reichhaltigen Angebot die Qual der Wahl.

Wenn am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr Günter Wolff auf dem Hönower Dorfanger den Maibaum mit Süßigkeiten in der Krone aufstellt, dann ist es so weit: Der Wonnemonat steht kurz bevor. Traditionell wird nur ein paar Meter davon entfernt, ab 15 Uhr, in der Jugendwerkstatt Hönow, Dorfstraße 26, mit dem Walpurgisfeuer in den Mai gefeiert. Angebote von Ponyreiten bis Knüppelteig backen warten auf die Besucher auf dem Hof direkt am Haussee. Unter anderem ist auch individueller Siebdruck auf Stoff möglich, eigene T-Shirts, Stoffbeutel oder ähnliches ist mitzubringen, oder Keramikarbeiten. Neben allerlei Speisen und Getränken sorgen der Voltigierverein „Spreeteam“, ein Hula-Hoop-Artist und Dennis B. Markheim mit melodischen Gitarrenklängen am Lagerfeuer für Unterhaltung. Mit Folk und Country lädt die Samwhiskey-Band ab 20 Uhr zum Tanz ein.

Bereits einen Tag früher, 29. April, wird im benachbarten Hönow Hotel, Dorfstraße 25, in den Mai getanzt. DJ Acki legt im Saal von 19 bis 1 Uhr flotte Rhythmen auf. Der Eintritt kosten 15 Euro, Karten sind vor Ort erhältlich.

Birkensteiner Feuer mit Fußballturnier

In Birkenstein findet auf dem Bolzplatz, Am Fließ, das 27. Birkensteiner Feuer des Vereins Volksfeste statt. Ab 11 Uhr öffnet zum ersten Mal der Flohmarkt. Das traditionelle Feuer wird gegen 20 Uhr angezündet. Naturbelassenes Holz kann dafür am 29. April von 10 bis 18 vor Ort abgegeben werden. Gegen 13.30 Uhr gibt es eine Tiershow von den Samels. Der Männerchor „Die lustigen Rentnersleut“ stimmt heimatliche Lieder an. Von 13 bis 16 Uhr ist ein Fußballturnier geplant. Der Startschuss für den Frühlingslauf für Kinder und Erwachsenen fällt um 16 Uhr. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist auf dem gesamten Festgelände untersagt. Es erfolgen Zugangskontrollen und erstmalig wird ein Eintrittspreis in Höhe von einem Euro erhoben.

Galopp in den Mai feiert Premiere

Zum ersten Mal wird auch in den Mai galoppiert. Zehn Starts sind für den Renntag am 30. April auf der Rennbahn Hoppegarten geplant. Danach ist nicht Schluss. „In Berlins schönstem Biergarten findet der Tag noch sein entspanntes Ende oder es beginnt ein abenteuerlicher Abend …“, verspricht die Rennbahn.

Ein Spaziergang durch das Blütenmeer in Wesendahl

Zu einem etwas anderen Spaziergang lädt das Obstgut Müller nach Wesendahl am 30. April ein. Es geht durch die Blütenpracht der Obstplantage. Birne und Pflaume stehen bereits in voller Blüte, der Apfel lässt sich in diesem Jahr noch etwas Zeit. Was man beim Obstanbau beachten sollte, welche Obstsorten in Wesendahl gedeihen und wie man beim Obstgut Müller in die Zukunft blickt, diese Fragen werden auf dem etwa einstündigen Blütenspaziergang beantwortet. Treffpunkt ist mit witterungsgerechter Kleidung um 11 Uhr vor dem Hofladen.

Wer sich noch mit frischen regionalen Produkten für das lange Wochenende eindecken möchte, der kann am 29. April auf dem Schlossgut Altlandsberg fündig werden. Von 9 bis 16 Uhr sind dort viele Händler beim Frische- und Regionalmarkt vor Ort.

Frische Maibowle in der Arche Neuenhagen

Eine Besonderheit beim Maifest der Arche in Neuenhagen ist die Maibowle. Es soll Besucher geben, die in erster Linie wegen der frisch zubereiteten Spezialität oder anderer Leckerbissen am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr in die Carl-Schmäcke-Straße 33 vor Ort sind. Aber auch alle anderen Gäste kommen bei einem bunten Angebot mit Livemusik, Kinderprogrammen mit der Tom-Tom-Kindershow und Cattu, dem Traumfänger, Kinderschminken, Basteln, Kicker-Turnier, Karussell und Ponyreiten auf ihre Kosten. Neuenhagener Vereine und Verbände präsentieren sich an Info-Ständen und die Gärtnerei des IB bietet allerlei Pflanzen an. Was in diesem Jahr kulturell in der Arche läuft? Auch das kann man dort erfahren und auch Karten dafür erwerben.

Frühlingsfest am 1. Mai in Strausbergs Altstadt

Strausberg begeht den 1. Mai mit dem traditionellen Frühlingsfest in der Altstadt. Zwischen Wall- und Klosterstraße werden Besucher von 12 bis 18 Uhr ein vielfältiges Angebot vorfinden. An der Sparkassen-Zentrale am Südeingang zur Innenstadt werden Schausteller Fahrgeschäfte und Marktstände aufbauen. Gleich in der Nachbarschaft, an der Ecke Große und Georg-Kurtze-Straße, sollen vor allem kleine Gäste beim Theater mit Tränklers Puppenbühne auf ihre Kosten kommen. Vorstellungen sind um 12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr.

Zwischen Grünstraße und Markt werden Gaumenfreuden sowie Händler mit verschiedenen Angeboten zu finden sein und auch Geschäfte öffnen. An der Ecke Müncheberger Straße will eine Seidenpapiermanufaktur präsentieren, was man aus diesem Material basteln kann. Auf der Bühne am Markt gibt es im Wechsel Livemusik von der lokalen Coverband Betonkong und Kinderprogramm. Und im Norden der Großen Straße sind Parteien und Organisationen zum Tag der Arbeit vertreten. Imbiss- und Getränkeangeboten gibt‘s freilich auch.

Für das Fest ist die Große Straße in Strausberg am Montag von 7 bis 19 Uhr zwischen Wall- und Klosterstraße gesperrt. Parkraumeinschränkungen gibt es in dem Bereich bereits ab Freitag.

Ebenfalls am 1. Mai wartet der Fanfarenzug in der Energie-Arena mit seinem Kinderfest auf. Das Ensemble, der Förderverein sowie viele Partner bieten dort von 14 bis etwa 17 Uhr Aktions- und Unterhaltungsstände, Imbiss und Getränke sowie Musik. Die Juniorband spielt auf und präsentiert ihre aktuelle Show.

Kunstmarkt und Familienprogramm in Wilkendorf

Wilkendorfer Frühling – das ist Titel und Programm zugleich. Los geht es am 1. Mai um 10 Uhr auf der Festwiese in Wilkendorf. Ein buntes Programm mit Kinderbetätigung, guter Musik und leckerem Essen auf der Maibaumwiese wird angekündigt.

Der Kunstmarkt im Grünen lädt am 1. Mai in den Skulpturenmarkt von Holzbildhauer Wolfgang Stübner nach Wilkendorf, Nordweg 5, ein. Ab 10 Uhr werden Werke aus dem diesjährigen Bildhauer-Plenair mit internationalen Künstlern zu sehen sein, wie auch Arbeiten aus den Vorjahren. Kunst in vielerlei Form wird ausgestellt, Gespräche mit Kunstschaffenden sind erwünscht und deren Werke werden auch bis 18 Uhr käuflich zu erwerben sein.

Hexenbesenführerschein in Rüdersdorf

Frühlingsgeister, Hexen und Feen kann man zum Walpurgisfest im Rüdersdorfer Museumspark am 30. April ab 16 Uhr bewundern. Es gibt Aktionen für Kinder und Familien. Live auf der großen Bühne spielt die Irish Folk-Partyband Clover zum Tanz in die Nacht ums Feuer. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den begehrten Hexenbesenführerschein zu machen. Um 17 Uhr beginnt der Walpurgis-Umzug und um 21 Uhr die Feuershow auf dem Festplatz. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 und für Kinder von 6 bis 16 Jahren 3 Euro. Kinder bis 5 Jahre bezahlen nichts.

Tag der Vereine auf Fredersdorfer Gutshof

Der Heimatverein von Fredersdorf-Vogelsdorf lädt am 29. April, zum Tag der Vereine auf den historischen Gutshof ein. Ab 14 Uhr wird dort ein vielfältiges Programm mit Sport, Spiel, Lagerfeuer und kulinarischen Leckereien geboten. Dabei sind unter anderem die kleinen Tanzmäuse vom Tanzsportverein sowie die Einradtruppe. Vor Ort sind auch der Theaterkreis „Traumland“, die Siedlergemeinschaft sowie die Feuerwehr Fredersdorf-Süd.

Von Posaunenchor bis Rock in Hosen

Musikalisch querbeet geht es am Wochenende in Petershagen-Eggersdorf zu. Am 29. April um 18 Uhr ist das Frühlingskonzert des Eggersdorfer Posaunenchores in der Kirche Eggersdorf. Um 19 Uhr gibt sich Mr. Pianoman – Thomas Krüger – beim Klavierkonzert in der Angerscheune die Ehre.

Zum Maifeuer mit Live-Musik der Band Stage Divas – Rock in Hosen wird am 30. April um 20 Uhr in das Gewerbegebiet Eggersdorf Süd neben dem Bauzentrum in die Petershagener Chaussee eingeladen.

Fledermausfest in Julianenhof

In der Märkischen Schweiz lädt der Nabu-Regionalverband am 1. Mai mit dem Fledermausfest zur Saisoneröffnung im Internationalen Fledermausmuseum Julianenhof ein. Von 10 bis 16 Uhr sind dort kleine und große Gäste willkommen. Eintritt ist frei, Spenden werden aber gern entgegengenommen. „Wir bauen ein Haus für die Fledermaus“ heißt es um 11 Uhr, um 13 Uhr lockt eine Führung durch den Eiskeller, und ab 14 Uhr bieten Jörg Swoboda und Bernd Wittchow Lieder und Geschichten zu Familie Fledermaus. Ergänzend gibt es Kinderschminken, Basteln, Street-Art, ein Glücksrad sowie Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.

Die Maifeier auf dem Dorfplatz Ernsthof beginnt bereits am 29. April zu etwas ungewöhnlicher Zeit um 17.17 Uhr. Ein Maibaum wird aufgestellt, beim gemütlichen Zusammensein stellt sich auch der Organisator, der neue Förderverein der Feuerwehr, erstmals der breiten Öffentlichkeit vor. Zudem wird beim Fest dem Gewinnerkind im Logo-Wettbewerb der Preis überreicht.

Sport- und Volksfest in Rehfelde

Ein buntest Programm wird traditionsgemäß beim Sport- und Volksfest in Rehfelde geboten. Tanz in den Mai mit abendlichem Feuerwerk gibt es zur Einstimmung am 30. April ab 16 Uhr. Das Hauptprogramm am 1. Mai startet um 9 Uhr. Unter anderem gibt es ein großes Volleyballturnier, die Sektionen Mädchentanz und Cheerleading der SG Grün-Weiß Rehfelde bieten Auftritt, etliche weitere Vereine aus der Gemeinde sind mit Infoständen präsent. Spezielle Angebote für Kinder und Versorgung kommen hinzu. Ein Höhepunkt ist die ­Spaß­­olympiade mit nicht ganz alltäglichen Disziplinen.