Seinen Diebeszug in einem Discounter an der Mahlsdorfer Straße in Hönow hatte sich ein Mann am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr, sicher ganz anders vorgestellt. Laut Polizeiangaben wollte der vermeintliche Dieb 32 Getränkedosen und einen Schokoriegel stehlen. Zunächst versuchte ein Mitarbeiter des Marktes den vermeintlichen Dieb aufzuhalten, doch er wurde von ihm beiseite geschubst. Dann hielten zwei Berliner Polizisten, die dort in ihrer Freizeit dort einkauften, den jungen Mann auf. Obwohl sich die beiden Männer als Polizisten zu erkennen gaben, wurden sie plötzlich von drei Männern bedroht, die sich mit dem Geschnappten solidarisierten. So gelang dem vermeintlichen Dieb erneut die Flucht.