„Erfrischend ehrlich, schnörkellos, Kompliment an Herrn Grünheid“, so kommentierte Michael Töpfer (BSL/ CDU) den Altlandsberger Haushalt vor der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung und lobte den Kämmerer Carl Grünheid. Was so positiv klingt, hat auch einen Haken, den Töpfe...