Solch ein Ringen um einen Haushalt hat Hoppegarten wohl noch nie erlebt. So äußerten sich zumindest einige Gemeindevertreter am Montag. Nach beinahe fünfstündiger Sitzung, heißer Diskussionen in den verschiedenen Gremien bereits im Vorfeld sowie insgesamt 58 Änderungsanträgen, die jeweils ein...