Direkt, entschieden, mutig, standhaft: Dr. Else Ackermann aus Neuenhagen hat Spuren hinterlassen – nicht nur in ihrer Heimatgemeinde, in der sie fast 20 Jahre ein Mandat in der Gemeindevertretung hatte. Die Medizinerin und Wissenschaftlerin, die am 14. September 2019 im Alter von 85 Jahren n...