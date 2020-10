Mit seinem Vorschlag, die Geschosshöhe in Bebauungsplänen in Hoppegarten auf drei Vollgeschosse zu begrenzen, hat Steffen Molks (SPD) für eine sehr rege und konstruktive Diskussion im Bauausschuss gesorgt. So lautete zumindest das Fazit der Beteiligten. Da macht es nichts, dass am Ende der Diskus...