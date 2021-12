Die Berliner Kriminalpolizei sucht nach einem Jugendlichen aus Hellersdorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der 16-jährige Joshua Baganz am vergangenen Freitag, den 3. Dezember, morgens gegen 8.40 Uhr die elterliche Wohnung in der Luzinstraße, um zur Schule zu gehen. Dort kam der Schüler jedoch nicht an und wird seitdem vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet. Auch ein Aufenthalt in der angrenzenden Brandenburger Region in Hönow oder Dahlwitz-Hoppegarten kann nicht ausgeschlossen werden.

Vermisst: der 16-jährige Joshua Baganz aus Berlin-Hellersdorf

© Foto: Kriminalpolizei Berlin

Der 16-Jährige ist vom Auftreten und der Sprache her jünger wirkend. Er ist 175 bis 180 cm groß

Und von der Statur her sehr schlank. Bekleidet ist Joshua Baganz mit schwarzer Jacke, blauer Jeanshose, schwarzem Basecap und weinroten New Balance-Sportschuhen.

Für die Kriminalpolizei ist interessant: Wer hat den Vermissten seit dem 3. Dezember gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Berliner Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) unter der Rufnummer 030 4664 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.