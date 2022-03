In der Tesla-Gigafactory in Grünheide sind am Dienstagnachmittag (22. März) die ersten dort produzierten E-Autos an ihre Käufer übergeben worden. Neben Tesla-Boss Elon Musk waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Brandenburgs Ministerpräsiden...