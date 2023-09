Was Klara Geywitz in Rehfelde zu Heizungsgesetz und schnellem Bauen sagt

Um das neue Heizungsgesetz wurde erbittert gestritten. Beim Wohnungsbau hakt es. Was Bundesbauministerin Klara Geywitz in Rehfelde dazu und den Sorgen in Speckgürtel wie ländlicher Raum gesagt hat.