Der AfD-Landesverband Brandenburg und die Landtagsfraktion teilten am Montag in getrennten Pressemitteilungen mit, dass der langjährige Abgeordnete der Oppositionspartei, Franz Josef Wiese, am 30. Dezember vergangenen Jahres verstorben ist. Er sei in häuslicher Umgebung eingeschlafen, hieß es in ...