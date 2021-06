Auch wenn die Entscheidung erst 2031 fallen soll, geht die Suche nach einem Atommüll-Endlager jetzt in eine wichtige Phase, die auch Brandenburg betrifft. Das zuständige Bundesamt will möglichst zügig die Zahl der in Frage kommenden Regionen eingrenzen.

Nächster Schritt auf diesem Weg ist ab Don...