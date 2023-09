Unter dem Motto #runforfun und #berlinlegend findet am 24. September 2023 der Berlin-Marathon statt. Rund 45.000 Läufer:innen werden erwartet. Bei der 48. Auflage des Berlin-Marathons erzielte Eliud Kipchoge einen Weltrekord, indem er die Strecke des Berlin-Marathons in einer Zeit von 2:01:09 Stunden absolvierte. Auch Tigist Assefa übertraf sich im Jahr 2022 selbst mit 2:15:37 Stunden.

Wann findet der Berlin-Marathon 2023 statt und was muss man über den Start, die Strecke, die Sperrungen und das ganze Drum und Dran wissen?

Berlin-Marathon 2023: Termin, Start, Teilnahme, Strecke, Sperrung und TV-Übertragung

Termin: Am 24. September 2023 findet der Berlin-Marathon statt.

Start: Der Start des Berlin-Marathons befindet sich auf der Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und "Kleiner Stern". Am Sonntag, 24. September 2023, gibt es folgende Startzeiten für den Marathon.

08:50 Uhr: Handbiker (Elite)

08:56 Uhr: Rollstuhlfahrer:innen

08:59 Uhr: Handbiker

ab 09:15 Uhr: Läufer:innen (in vier Startwellen)

Die Teilnehmer starten in vier Startblöcken, die sich nach der jeweiligen Best-Laufzeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtet.

In Welle 1 für 3, 3:15 und 3:30 Stunden

In Welle 2 für 3, 3:15, 3:30 und 3:45 Stunden

In Welle 3 für 3:30, 3:45, 4 und 4:15 Stunden

In Welle 4 für 3:45, 4, 4:15, 4:30, 4:45 und 5 Stunden

Strecke: Die Strecker der Läufer führt von der Straße des 17. Juni unter anderem am Ernst-Reuther-Platz in Charlottenburg, über die Spree, an der Hasenheide in Neukölln, über den Innsbrucker Platz in Wilmersdorf, über den Hohenzollerndamm und über den Potsdamer Platz zurück zum Brandenburger Tor. Eine Karte mit der Strecke für Läufer und abweichender Strecke für Skater gibt es als Download am Ende dieser Seite.

Teilnahmebedingungen: Teilnahme-Tickets kosten 163,00 Euro pro Person für Läufer, Rollstuhlfahrer und Handbiker.

Die Strecke muss innerhalb von 6:15 Stunden (ab Überqueren der Startlinie) absolviert werden. Walker sind zugelassen, solange sie im Zeitlimit von 6:15 Stunden bleiben. Nordic Walker sind nicht zugelassen. Rennrollstühle und Handbikes sind die einzigen zugelassenen Sportgeräte.

Sperrungen: Die Strecke der Skater am Samstag wird ab 13:30 Uhr komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Am Sonntag finden die Sperrungen ab 07:30 Uhr am Morgen statt. Entlang der Strecke gibt es Halteverbote. Mit kurzfristigen Änderungen muss gerechnet werden. Eine : Diekomplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Am Sonntag finden dieam Morgen statt. Entlang der Strecke gibt es Halteverbote. Mit kurzfristigen Änderungen muss gerechnet werden. Eine Karte mit allen Sperrungen entlang der Strecke sowie Informationen für Anwohner, Besucher und Teilnehmer gibt es auf der Webseite des Berlin-Marathons.

TV-Übertragung: Der Berlin-Marathon 2023 wird im Fernsehen übertragen. In Deutschland überträgt Eurosport, in Österreich ORF und in Polen Polsat. Eine komplette Liste der Länder und TV-Sender, die den Marathon übertragen, gibt es als Download am Ende dieser Seite.

Ergebnisse des Berlin-Marathons 2022

Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge ist in Berlin 2022 zu seinem nächsten Weltrekord gestürmt. Der 37-jährige Kenianer lief die 42,195 Kilometer beim Berlin-Marathon 2022 in 2:01:09 Stunden, für die bisherige Bestmarke hatte Kipchoge 2018 an gleicher Stelle in 2:01:39 Stunden gesorgt. Zunächst sah es sogar so aus, als könnte er als Erster in einem offiziellen Rennen die Zwei-Stunden-Marke unterbieten.

In der drittbesten je gelaufenen Frauen-Zeit siegte die Äthiopierin Tigist Assefa. Die 28-Jährige steigerte den Streckenrekord auf 2:15:37 Stunden. Schneller waren nur die Kenianerin Brigid Kosgei, die vor knapp vier Jahren in Chicago den Weltrekord auf 2:14:04 Stunden schraubte, sowie die Britin Paula Radcliffe. Sie hatte 2003 in London in 2:15:25 Stunden die vorherige Bestmarke aufgestellt.

Bester Deutscher war als Elfter Haftom Welday. Der gerade eingebürgerte Hamburger, der aus der äthiopischen Krisenregion Tigray floh, lief in 2:09:06 Stunden persönliche Bestzeit. „Es hat alles wunderbar geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagte Welday, dessen Ziel die Olympia-Teilnahme 2024 in Paris ist. Für Europameister Richard Ringer kam ein Start nur sechs Wochen nach seinem sensationellen EM-Triumph von München 2022 nicht infrage.