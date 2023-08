Im Beelitzer Ortsteil Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) ist bei Bauarbeiten im Bereich Waldseeallee eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wegen der notwendigen Entschärfung des Blindgängers seien am Donnerstag (31. August) die Anwohner in einem Sperrkreis um die Fundstelle aufgefordert worden, sofort ihre Wohnungen zu verlassen, berichtete Stadtsprecher Enrico Bellin. Medienberichten zufolge wurde im Feuerwehrtechnischem Zentrum in der Straße nach Fichtenwalde 10 eine Sammelstelle für die Betroffenen eingerichtet.

Bombe in Oranienburg Nächste Bombenentschärfung – Termin, Sperrkreis, Evakuierung Oranienburg Wie viele Menschen davon betroffen sind, konnte er nicht sagen. Die Anwohner wurden über Sirenen und die Nina-Warnapp informiert. Für die Sprengung müssten weder Autobahnen noch Bundes- oder Landstraßen gesperrt werden, stellt die Stadt auf ihrer Website klar.

Kontrollierte Bomben-Sprengung in einer Grube