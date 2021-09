Plakate auf den Straßen, Flyer in den Briefkästen, Werbevideos und natürlich viele Gespräche mit Menschen. „Der Wahlkampf läuft gut“, sagt Kerstin Hamann, Spitzenkandidatin der Tierschutzpartei für die Bundestagswahl in Brandenburg. Die Tierschutzpartei tritt erstmals bundesweit an – und...