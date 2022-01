Brandenburg beschließt wieder neue Corona-Regeln: Am heutigen Dienstag, 11. Januar tagt das Kabinett, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Beschlossen werden sollen die Maßnahmen einem Sprecher zufolge am 18. Januar, damit die Regeln dann ab dem 20. Januar in Kraft treten können.

FFP2-Maskenpflicht entscheiden. Neben der bundeseinheitlichen 2G-Plus-Regel in der Gastronomie will die rot-schwarz-grüne Regierung auch über die Einführung einerentscheiden.

Wo soll künftig in Brandenburg die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten?

Gibt es Ausnahmen, z.B. für Kinder ?

? Warum schützt die FFP2-Maske besser als andere Masken?

FFP2-Maskenpflicht in Brandenburg: Das ist geplant

Bei der Kabinettssitzung am heutigen 11. Januar soll die FFP2-Maskenpflicht beschlossen werden. In einer zuvor herausgegebenen Pressemitteilung der Landesregierung steht, dass diese Pflicht künftig in folgenden Orten gelten wird:

Im ÖPNV

Im Einzelhandel

Bei Kulturveranstaltungen: Konzerte, Theatervorstellungen & Co.

Sachsen muss eine solche Maske seit Ende Dezember beim Einkaufen und in Bus und Bahn getragen werden. Auch in anderen Bundesländern gibt es die FFP2-Maskenpflicht schon. Im Nachbarlandmuss eine solche Maske seit Ende Dezember beim Einkaufen und in Bus und Bahn getragen werden. Alle Infos dazu gibt es hier

Ausnahme für Kinder und Jugendliche. Ob ähnliche Pläne in Brandenburg vorgesehen sind, war zunächst nicht klar. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass In Sachsen gibt es einefür Kinder und Jugendliche. Ob ähnliche Pläne in Brandenburg vorgesehen sind, war zunächst nicht klar. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Kinder keine FFP2-Masken tragen müssen, da sie oft nicht geeignet sind

FFP2-Masken: Warum schützen die Masken besser?

Seit dem Frühjahr 2020 gehören Masken zu den unverzichtbaren Instrumenten im Kampf gegen die Pandemie und sind vielerorts Pflicht. Nach und nach lösten medizinische und hochfiltrierende Masken den Mund-Nasen-Schutz aus Stoff ab. Vor allem angesichts der extrem ansteckenden Omikron-Variante raten viele Wissenschaftler nun dazu, in Innenräumen FFP2-Masken zu tragen.

Aber warum sollen diese Masken besser schützen? Dazu ist es zunächst hilfreich zu verstehen, was FFP überhaupt bedeutet: FFP ist eine Abkürzung für die englische Bezeichnung „Filtering Face Piece“. Im Deutschen bedeutet das so viel wie „filetierende Gesichtsmaske“. Hier spricht man daher von partikelfiltrierenden Halbmasken, oft hört man auch den Begriff „Staubmasken“. FFP-Masken haben manchmal auch ein Ausatemventil – das sind dann die FFP3-Masken, die am wirksamsten schützen.

Es gibt drei Sorten von FFP-Masken, die alle geprüft müssen, bevor sie auf den Markt dürfen. Geprüfte Masken haben ein CE-Kennzeichen. Dabei geht es darum zu testen, wie viel Prozent der Aerosole in der Testsituation gefiltert werden (sog. „Testaerosole“). Das sind die Unterschiede:

FFP1-Masken müssen mindestens 80 Prozent der Testaerosole filtern

FFP2-Masken mindestens 94 Prozent filtern

FFP3-Masken müssen 99 Prozent filtern

Die Schutzwirkung einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung kann nur dann ausgenutzt werden, wenn die Maske über den gesamten Rand dicht dem Gesicht anliegt.

Darum sind diese Masken also besser als OP-Masken: Die FFP-Masken schützen nicht nur vor Tröpfchen (wie OP-Masken es tun), sondern auch sehr gut vor Aerosolen. Das Corona-Virus verbreitet sich stark über die Luft, daher ist der Schutz vor Aerosolen von hoher Bedeutung. Zudem dienen FFP-Masken nicht nur dem Fremdschutz, sondern können auch einen selbst schützen.