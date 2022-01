Auch in Brandenburg sorgt man sich um die Omikron-Variante des Coronavirus, die im Land seit Anfang Januar vorherrschend ist. Am Freitag werden Änderungen in der Eindämmungsverordnung beschlossen. Am 17.01.22 sollen die neuen Regeln dann in Kraft treten.

In Brandenburg diskutierte die Landesregierung heute, am 11.01.2022, über die Verschärfung der Corona-Regeln

Das Ergebnis der Kabinettssitzung: Das Land setzt die Vereinbarungen aus der Ministerpräsidentenkonferenz um

Damit wird 2G-Plus in Brandenburg in der Gastronomie gelten

Zudem wird die FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV eingeführt

Für Personen, die eine Auffrischimpfung (Booster) erhalten haben, gibt es laut dem Land Brandenburg keine weiteren Einschränkungen

2G+ in der Gastronomie: Ausnahmen für Geboosterte

Mit der aktualisierten Verordnung soll der Zugang für die Gastronomie, Bars und Kneipen nur noch nach der 2G-Plus-Regel möglich sein. Doppelt Geimpfte und Genesene brauchen dann einen zusätzlichen Test, um Zutritt zu bekommen. Für alle, die eine Booster-Impfung haben, entfallen diese Tests jedoch. Bislang gilt in Brandenburg die 2G-Regel – also Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants essen und im Einzelhandel einkaufen.

FFP2-Maskenpflicht: OP-Masken reichen im ÖPNV nicht mehr

Auch die Maskenpflicht wird verschärft. Künftig sind im ÖPNV FFP2-Masken vorgeschrieben. Die herkömmlichen OP-Masken bieten gegen die Omikronvariante keinen ausreichenden Schutz, heißt es in einer Pressemitteilung der brandenburgischen Staatskanzlei. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) verwies am Freitag auf die steigenden Infizierungen mit der Ausbreitung der Omikronvariante. Angesicht der relativ niedrigen Impfquote bestehe weiterhin die Gefahr, dass das Gesundheitssystems und die kritische Infrastruktur überlastet werden.

Die vereinbarten neuen Maßnahmen „schützen neben Kontaktvermeidung am besten vor Omikron“, betonte Woidke.

2G-plus-Regel bei Veranstaltungen: Was gilt für Geboosterte?

Wenn Veranstalter – etwa von Kulturveranstaltungen – vom optionalen 2G-Plus-Modell Gebrauch machen, ist auch dort für geboosterte Personen kein Testnachweis erforderlich. Das teilte das Land Brandenburg nach einer Kabinettssitzung am 11.01.2022 mit.

Weitere Corona-Regeln: Alle anderen früheren Regeln bleiben bestehen

Neben den Verschärfungen sollen die Corona-Regeln bestehen bleiben. Diese sind:

private Zusammenkünfte auch von vollständig Geimpften/Genesenen (2G) bleiben auf 10 Personen beschränkt;

für Ungeimpfte gilt weiter: 1 Haushalt + 2 Personen eines weiteren Haushaltes (Kinder bis 14 ausgenommen)

Clubs und Diskotheken („Tanzlustbarkeiten“) bleiben geschlossen; Tanzveranstaltungen bleiben verboten

flächendeckend 2G für Kultur- und Freizeitgestaltung; viele Veranstalter entscheiden sich optional für 2G+ oder das Tragen von FFP2-Masken während der Veranstaltungen, um die Sicherheit weiter zu erhöhen

MPK: Regelung für Quarantäne werden verschärft

Die Zeiträume für Isolation und Quarantäne sollen neu geregelt werden. Sie enden in der Regel nach 10 Tagen (bisher 14 Tage); man kann sich jedoch bereits nach 7 Tagen freitesten (PCR oder zertifizierter Antigen-Schnelltest „Bürgertest“).

Für Beschäftigte in Einrichtungen mit besonderes verletzlichen Personen (z. B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) ist das Freitesten nach 7 Tagen nur mit PCR-Test möglich. Für Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, entfällt die Quarantänepflicht grundsätzlich.

Woidke sorgt sich um die kritische Infrastruktur

„Durch die Gleichzeitigkeit vieler Infektionen und einer noch zu geringen Impfquote besteht weiterhin die Gefahr einer starken Belastung des Gesundheitssystems und der sogenannten kritischen Infrastruktur“, erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke im Anschluss an das digitale Treffen mit Olaf Scholz.

Kritik von Dehoga

Der Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg (DEHOGA) sieht durch die 2G-plus-Regel weitere Belastungen auf die Branche zukommen. Präsident Olaf Schöpe spricht in diesem Zusammenhang von Aktionismus, mit dem die Omikron-Variante bekämpft werden soll. Es sei kein Virologe, betonte er, könne aber auch nicht die großen Auswirkungen im Kampf gegen die Pandemie erkennen.

„Ich weiß nicht, wie viele Kollegen weitere Einschränkungen überstehen werden“, sagte er gegenüber moz.de. Noch gebe es keine verlässlichen Zahlen, wie viele Gastwirte in Brandenburg in den vergangenen zwei Jahren aufgeben mussten. Vor allem ältere Kollegen hätten sich entschlossen, angesichts der unsicheren Lage vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.

