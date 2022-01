Beim jüngsten Treffen von Bund und Ländern zur Corona-Lage wurde entschieden, dass in der Gastronomie bundeseinheitlich die Regel 2G Plus gelten soll. Trotzdem wollen nicht alle Länder bei dieser Maßnahme mitgehen – Sachsen-Anhalt bleibt beispielsweise in der Gastronomie bei 2G.

Heute, am 11.01.2022, will das brandenburgische Kabinett über 2G+ im Land entscheiden.

Ab wann soll 2G+ in Brandenburg gelten?

soll 2G+ in Brandenburg gelten? Wird die Regel nur in der Gastronomie greifen, oder auch in anderen Bereichen?

greifen, oder auch in anderen Bereichen? Was bedeutet 2G+ genau?

Welche Ausnahmen von der Regel gibt es?

2G Plus in Brandenburg: Ab wann gilt die Corona-Regel in der Gastronomie?

Nach der Bund-Länder-Vereinbarung berät das Kabinett in Brandenburg am heutigen Dienstag über eine Verschärfung der Corona-Regeln. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung plant, dass in Gaststätten, Bars und Kneipen die 2G-plus-Regel eingeführt wird. Dort gilt derzeit die 2G-Regel mit Zutritt für Geimpfte und Genesene.

Einen Beschluss fällt das Kabinett nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels voraussichtlich am 18. Januar. Die neuen Regeln sollen spätestens am 20. Januar in Kraft treten.

Was bedeutet 2G Plus?

2G Plus bedeutet, dass der Zugang nur für Geimpfte und Genesene möglich ist – die aber zusätzlich noch einen negativen Test brauchen. Es ist also 2G plus Test gemeint. Der Test kann ein Antigentest sein. Die 2G+ Regel entfällt für Personen, die bereits eine Booster-Impfung bekommen haben. Der Booster zählt ab dem Tag, an dem die Spritze gegeben wurde. Es muss also nicht etwa 14 Tage gewartet werden.

Möglich wären auch andere Ausnahmen für 2G Plus: So hat das Nachbarland Sachsen etwa beschlossen, dass alle Personen bis einschließlich 18 Jahren und alle, die seit weniger als drei Monaten doppelt geimpft oder genesen sind von der Regel ausgenommen werden. Ob das in Brandenburg auch zutreffen wird, war zunächst unklar.

2G Plus in Brandenburg: Gilt die Regel auch in anderen Bereichen?

Sachsen-Anhalt wird 2G+ in der Gastronomie nicht umsetzen. Sachsen hingegen geht noch weiter und führt 2G+ auch in Hotels und Fitnessstudios ein. Bisher hat die Landesregierung nur angekündigt, dass 2G+ in allen gastronomischen Betrieben gelten soll. Dort gilt aktuell 2G. Auch hier gehen Brandenburgs Nachbarn zum Teil ihre eigenen Wege:wird 2G+ in der Gastronomie nicht umsetzen. Sachsen hingegen geht noch weiter und führt 2G+ auch inundein. Mehr Infos zu den Corona-Regeln im Freistaat Sachsen lest ihr hier nach

Corona-Regeln in Brandenburg: Was noch gelten soll

Das Kabinett will die Corona-Schutzverordnung überarbeiten und neue Maßnahmen beschließen.