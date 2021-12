In Brandenburg gilt seit dem 14.12. bereits eine strenge Eindämmungsverordnung .

. Mit den Beschlüssen der MPK-Konferenz will Brandenburg die Kontaktbeschränkungen verschärfen.

will Brandenburg die verschärfen. Die Verordnung in Brandenburg soll am Mittwoch (22.12.) aktualisiert werden.

in Brandenburg soll am Mittwoch (22.12.) werden. Die neuen Regeln sollen nach Weihnachten – spätestens ab dem 28. Dezember gelten.

Die brandenburgische Landesregierung will am Mittwoch die Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten (MPK) für das Land in der entsprechenden Verordnung anpassen. Zu den geltenden Regeln müssen sich die Menschen in Brandenburg auf eine wichtige Änderung einstellen:

„Lockdown light“ mit Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Spätestens ab 28. Dezember sind private Zusammenkünfte – egal ob im Freien oder in Räumen – nur noch bis maximal zehn Personen erlaubt. Diese Kontaktbeschränkung gilt dann auch für Geimpfte und Genesene. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der MPK mit. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Corona-Regeln in Brandenburg: Woidke fordert Notfallpläne

In einer Sondersitzung des Kabinetts soll die Änderung beschlossen werden. Woidke hatte bereits am Montag in seiner Jahresbilanz angekündigt. Der Regierungschef verwies auf die Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien und erklärte: „Es besteht die Gefahr, dass demnächst viele Beschäftigte krankheitsbedingt oder aufgrund von Quarantäne-Auflagen nicht im Dienst sein können.“ Das könne vor allem für die so genannte kritische Infrastruktur hochproblematisch werden. Deshalb müsse dort Notfallpläne aktiviert werden.

Weitere Beschlüsse der MPK für Brandenburg und ganz Deutschland:

Sobald auch nur eine nicht geimpfte oder eine nicht genesene Person an privaten Treffen teilnimmt, gilt: Zusammenkünfte sind auf den eigenen Haushalt oder den eigenen Haushalt zuzüglich zwei Personen aus einem anderen Haushalt beschränkt. Auch hier sind Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ausgenommen.

oder eine an privaten Treffen teilnimmt, gilt: Zusammenkünfte sind auf den oder den beschränkt. Auch hier sind Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ausgenommen. Die Schließung von Diskotheken und Clubs und das Ansammlungs- und Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr an bestimmten Plätzen gelten bereits in Brandenburg.

Woidke rief die Brandenburgerinnen und Brandenburger auf, während der Feiertag auf sich selbst und andere zu achten. Freiwillige Schnelltests vor Familientreffen könnten helfen, das Risiko einer Ansteckung deutlich zu mindern.“

Mehr zum Thema Corona und die Folgen für Brandenburg und Berlin lesen Sie auf unserer Themenseite.