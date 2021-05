Bei einem Impfgipfel will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag (18 Uhr) mit Vertretern der Kommunen, des Kassenärzteverbands KVBB und des Deutschen Roten Kreuzes über eine weitere Beschleunigung der Corona-Impfkampagne beraten. Die KVBB will dort für einen geordneten Übergang vom Impfen in den Impfzentren zu den Arztpraxen werben. Aus ihrer Sicht ist die Versorgung in Praxen besser zu organisieren. Eine sofortige Schließung der Zentren lehnt die KVBB angesichts vieler noch vereinbarter Termine aber ab.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte in der vergangenen Woche im Gesundheitsausschuss des Landtags erklärt, es müsse 100.000 Impfungen pro Woche bei den niedergelassenen Ärzten im Durchschnitt geben, um das Ziel des Impfangebots für alle bis September zu schaffen. Und in den Impfzentren müsse es mindestens 50.000 Impfungen pro Woche für Mai und Juni geben.