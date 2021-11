In Berlin rief Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag alle Bürger auf, deren Corona-Impfungen ein halbes Jahr alt sind, sich eine Auffrischung bei ihren Hausärzten oder in den verbliebenen beiden Impfzentren zu holen. In Brandenburg fehlt bislang eine entsprechende klare Aussage. Der ...