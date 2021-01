Alle Grundschulen in Brandenburg bieten im aktuellen Corona-Lockdown eine Notbetreuung an. Zwölf Prozent der Kinder würden diese derzeit in Anspruch nehmen, sagte Staatssekretärin Ines Jesse am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Das Angebot gelte bis zur 4. Klasse, wenn beide Eltern in...