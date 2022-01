Die Corona-Fälle bei Kindern haben in Brandenburg deutlich zugenommen. Nach Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) hat in Potsdam am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz unter Fünf- bis Neunjährigen mit 4140 landesweit den höchsten Wert erreicht. Am Mittwoch lag er in der Landeshauptstadt den Daten zufolge noch bei 2395. Auch in den Kreisen Teltow-Fläming (3685) und Dahme-Spreewald (3302) waren die Corona-Ansteckungen in dieser Altersgruppe je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hoch, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag weiter mitteilte.