Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht täglich die aktuellen Corona-Zahlen zu Inzidenz, Todesfällen, Impfquote und Intensivbettenbelegung.

Welche Folgen hat die vierte Welle der Corona-Pandemie für die Menschen in Brandenburg, Berlin und Sachsen?

In Brandenburg gilt seit 17.01.2022 eine neue Corona-Verordnung – sie umfasst Kontaktbeschränkungen, 2G-plus in der Gastronomie und weitere Regelungen.

Mittlerweile kommen die Labore durch die Omikron-Welle an ihre Belastungsgrenze für PCR-Tests.

Zudem sind zunehmend schwerere Corona-Verläufe bei Jüngeren zu beobachten.

Ab dem 18. Januar 2022 um Mitternacht gilt die Ausgangssperre für Ungeimpfte in Potsdam bis zum frühen Morgen. Was das bedeutet.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen liegt am Mittwoch, 19. Januar 2022, in Brandenburg bei 4233. Am Dienstag lag die Zahl bei 2834.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land Brandenburg liegt bei 689,8.

Die Zahl der Impfungen in der Corona-Pandemie bewegt sich in Brandenburg nur langsam voran. Die Corona-Notbremse im vergangenen Frühjahr ist laut des Bundesverfassungsgerichts rechtens. Dies geht aus einem aktuellen Urteil hervor. Nach diesem gaben die Teilnehmenden der Ministerpräsidentenkonferenz ihre Beschlüsse für Deutschland bekannt.

Brandenburger Schulen gilt wegen der Corona-Infektionslage für bestimmte Klassenstufen An dengilt wegen der Corona-Infektionslage für bestimmte Klassenstufen keine Anwesenheitspflicht für die Schüler mehr.

