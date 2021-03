Die brandenburgische Koalition steht laut CDU-Fraktionschef Jan Redmann vor der schwersten Bewährungsprobe in der ganzen Legislaturperiode. Die Nackenschläge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie seien frustrierend, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Potsdam.

Gerade, als Brandenbur...