Die brandenburgische Landesregierung prüft die kostenlose Abgabe von FFP2-Masken an Bedürftige. Das erklärte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Potsdam . Ihr Anliegen sei bei ihren Kollegen auf Wohlwollen gestoßen und sie rechne mit einer schnellen Entscheidung dazu, betonte sie in der Fragestunde. Einen Zeitpunkt für die Verteilung konnte sie jedoch noch nicht nennen. Nonnemacher verwies darauf, dass die Masken nicht mehr wie in der ersten Corona-Welle knapp sind, sondern ausreichend und zu moderaten Preisen erworben werden können. Trotzdem könne es zu sozialen Härten kommen, vor allem weil die Masken inzwischen im Öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben sind.