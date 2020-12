Die stärkere Nutzung der Lernplattform HPI-Schul-Cloud Brandenburg für den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie hat in den vergangenen Tagen nach Angabgen des Bildungsministeriums zu einigen technischen Problemen geführt. Es sei im Netz zu verlängerten Reaktionszeiten gekommen, weil die Lernplattform von ursprünglich 54 Schulen auf 573 ausgeweitet worden sei, teilte das Ministerium am Freitag mit.