Um die Konfusion in einer Fußballmannschaft zu beschreiben, gibt es die Floskel: „Nimm du ihn, ich hab' ihn sicher.“ So ähnlich ist es jetzt wohl im Brandenburger Kabinett gelaufen. Fehlende Abstimmung innerhalb der Landesregierung könnte der Grund dafür sein, dass Schulen und Eltern nicht am vergangenen Freitag über die Aussetzung der Präsenzpflicht ab Montag informiert wurden, sondern erst am Sonntag.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) soll vorgeschlagen haben, den Passus in die veränderte Corona-Verordnung aufzunehmen. So schildern es mehrere Beteiligte. Warum es nicht dazu kam, blieb auch am Montag nebulös. Der Schaden ist auf jeden Fall da.

Pädagogen-Verband spricht von katastrophalem Krisenmanagement

Nachdem die Betroffenen erst am späten Sonntagnachmittag über die Aussetzung der Schulpflicht informiert wurden, forderte der Brandenburgische Pädagogen-Verband (BPV) am Montag indirekt den Rücktritt von Britta Ernst. „Herr Woidke, ist diese Ministerin noch tragbar?“, fragte der Verband in einer Pressemitteilung. Seit über einem Jahr seien die Schulen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen und das Krisenmanagement des Bildungsministeriums sei nach wie vor katastrophal. „Wut und Entsetzen machen sich in den Lehrerzimmern und Chats breit über die sinnlosen und unüberlegten Entscheidungen des Ministeriums.“

Auch der Hauptpersonalrat der Lehrkräfte reagierte mit drastischen Worten auf das sonntägliche Agieren des Ministeriums. „Das ist eine Kurzschluss-Entscheidung. Da sind offenbar die Sicherungen durchgebrannt“, sagte der Vorsitzende Frank Kramer.

GEW fordert sofortige Schulschließungen

Die Lehrergewerkschaft GEW sieht eine „desaströse“ Lage. In Richtung der Ministerin sagte GEW-Landeschef Günther Fuchs, dass es angesichts des aktuellen Pandemie-Geschehens jetzt darum gehe, Menschen vor Gesundheitsgefahren zu schützen. „Aber danach sollte über neue personelle Strukturen im Ministerium nachgedacht werden.“

Fuchs forderte am Montag als Sofortmaßnahme die Schließung der Schulen und die Rückkehr zum Distanzunterricht. Dass ab kommendem Montag ohnehin Osterferien sind, spiele bei der Entscheidung keine Rolle. „Das Virus fragt nicht nach Tagen.“ Für eine Wiedereröffnung der Schulen nach den Osterferien müsse ein praxistaugliches Sicherheitskonzept für das Testen und Impfen vorliegen. Nötig sei eine Testpflicht für alle Schulbesucher.

Weltweite Lieferschwierigkeiten bei Selbsttests

Vor Ostern werden nach Informationen dieser Zeitung keine weiteren Selbsttests für Schüler zur Verfügung stehen. Es gebe weltweit Lieferschwierigkeiten, hieß es. Die zuerst gelieferten Tests der Firma Roche hatten sich als zu kompliziert für den Einsatz bei Kindern erwiesen. Andere Tests in geringerer Zahl seien an einige weiterführende Schulen verteilt worden. Erst zum Ende dieser Woche rechne man mit mehreren Millionen Tests, die nach Ostern genutzt werden könnten, heißt es aus dem Ministerium.

Die Verzögerungen waren vor einer Woche bereits für die AfD-Fraktion Anlass gewesen, Britta Ernsts Rücktritt zu fordern. Ein entsprechender Antrag steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Landtags.

Kreiselternrat Cottbus ärgert sich über von der Stadt verhängte Testpflicht

Auch aus Teilen der Elternschaft gibt es Rücktrittsforderungen. Der Kreiselternrat Cottbus hatte dies bereits in der vergangenen Woche in einem dreiseitigen Brief an Ministerpräsident Woidke näher erläutert. Durch die Ereignisse vom Wochenende sieht sich Sprecher Maik Jorsch-Schuppe bestätigt: „Auch ein Jahr nach Beginn der Krise ist keine Strategie des Ministeriums erkennbar. Es herrscht heilloses Durcheinander. Die Familien haben so viel ertragen. Das neuerliche Hin und Her bei der Präsenzpflicht und dem Testen können wir auch unseren Kindern nicht mehr erklären.“

Der Kreiselternrat Cottbus kämpft derweil sogar an zwei Fronten. Die örtliche Stadtverwaltung hatte am vergangenen Freitag per Allgemeinverfügung eine Testpflicht für Schulen und Kitas angeordnet. Ab Mittwoch müssen demnach negative Tests vorgelegt werden. „Warum muss das drei Tage vor den Ferien sein, zumal es nach wie vor kaum Testmöglichkeiten gibt?“, fragt Maik Jorsch-Schuppe.

Aus Oberhavel und der SPD gibt es Rückendeckung für die Ministerin

Jan Alexy, Vorsitzender des Kreisschulbeirates Oberhavel, urteilt über Ministerin Ernst weniger hart. „Ihre Entscheidung, jetzt die Notbremse zu ziehen und die Präsenzpflicht auszusetzen, kann ich nachvollziehen“, sagte er. „Aber wie das gelaufen ist, hat auch mir nicht gefallen.“

SPD-Fraktionschef Erik Stohn betonte, dass der Abstimmungsbedarf zwischen Lehrkräften, Schülern, Eltern, Landräten, Gewerkschaften und Verbänden enorm sei. „Auch ich finde Corona anstrengend. Aber einen Sündenbock zu suchen, hilft nicht“, sagte er mit Blick auf die Kritik an der Ministerin. „Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit in dieser schwierigen Zeit.“