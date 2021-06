„Das ist ein guter Tag für Brandenburg“, erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der entscheidenden Sitzung des Kabinetts. „Die Zahlen gehen runter und im Land geht es aufwärts“, sagte er mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Dienstag in Brandenburg bei 6,2 lag. Deshalb seien weitreichende Lockerungen möglich. „Wir können sehr viel mehr Freiheiten genießen, als in den vergangenen Wochen und Monaten“, so Woidke.

Damit ist bis auf wenige konkrete Einschränkungen vieles wieder erlaubt. Die Umgangsverordnung tritt bereits am Mittwoch, 16. Juni 2021, in Kraft und löst damit die bisherige Eindämmungsverordnung ab. Sie gilt zunächst bis zum 13. Juli 2021.



Inzidenz-Grenze von 20 wird entscheidend

Vor allem im Außenbereich können sich die Brandenburger auf weitreichende Lockerungen einstellen. Der Ministerpräsident hofft, dass damit bald eine große Normalität eintritt. Die magische Zahl wird jetzt die 20. Wenn die Corona-Inzidenz in Landkreisen und kreisfreien Städten unter 20 liegt, wird die Testpflicht auch in der Innengastronomie abgeschafft. Allerdings: Die Testpflicht gilt unabhängig von der Inzidenz immer in Schulen, für Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Kontaktsport drinnen, Diskotheken und Clubs, sexuelle Dienstleistungen. Das ist in Berlin anders. Dort bleiben die Clubs geschlossen.

Alle 18 Landkreise und kreisfreien Städte liegen unter dem Wert von 15, neun davon sogar unter beziehungsweise genau bei 5. Der Landkreis Prignitz hat bereits vier Tage in Folge eine Inzidenz von 0,0. Zum Vergleich die landesweite Sieben-Tage-Inzidenzen der Dienstage davor: Am 18. Mai lag der Landesschnitt bei 60,4, am 25. Mai bei 44, am 1. Juni bei 18,4 und am 8. Juni bei 12,9. Der Höchstwert in der dritten Welle betrug am 15. April 155,3.

Erfolg durch Impfungen und weitreichende Tests

Woidke erinnerte an den 12. Juni 2020, als Brandenburg im vergangenen Jahr die Umgangsverordnung für den Sommer beschlossen hat. „Heute fühlt es sich besser an“, sagte er. Als Gründe nannte er den großen Impffortschritt, die möglichen Tests sowie die bessere Kontaktnachverfolgung über elektronische Apps.

Auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verwies auf die extrem erfreuliche Entwicklung. „Trotzdem müssen wir uns alle weiter umsichtig verhalten. Wir sind leider noch nicht an einem Punkt, an dem wir auf sämtliche Regeln verzichten könnten“, sagte sie mit Hinweis auf die sehr ansteckenden Mutanten. Sowohl sie als auch Innenminister Michael Stübgen (CDU) appellierten an die Brandenburger, dass es nicht zu einer Impfmüdigkeit kommen solle.

Die wichtigsten Punkte der neuen Umgangsverordnung sind:



Allgemeine Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden



Mindestabstand von 1,5 Metern außerhalb des privaten Raums gilt weiter



Keine Kontaktbeschränkungen mehr im öffentlichen Raum



Keine Testpflicht in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 20 (zum Beispiel: Innengastronomie, touristische Übernachtungen und Kultur-Veranstaltungen); Ausnahme: Testpflicht gilt unabhängig von der Inzidenz immer in Schulen, für Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Kontaktsport drinnen, Diskotheken und Clubs, sexuelle Dienstleistungen



Keine Maskenpflicht mehr im Freien (zum Beispiel: Open-Air-Veranstaltungen, Versammlungen, Wochenmärkte, Außengastronomie)



Maskenpflicht gilt nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen (zum Beispiel: Geschäfte, Veranstaltungen, Kirche, Öffentlicher Personennahverkehr, Reisebusse, Umkleideräume); bei Veranstaltungen, Theater, Konzerthäuser, Kinos und Spielhallen sowie in Hochschulen keine Maskenpflicht, wenn zwischen festen Sitzplätzen ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten wird



Keine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen



Maskenpflicht in Schulgebäuden gilt weiterhin für alle Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal, für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 (außer beim Sport und bei über vierstündigen Klausuren) sowie für alle Besucherinnen und Besucher



Veranstaltungen können grundsätzlich mit bis zu 1000 Teilnehmenden stattfinden (Abstandsgebot, Erfassen von Personendaten, in geschlossenen Räumen: Maskenpflicht und bei Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter zusätzlich Test-, Impf- oder Genesenennachweis)

Kontaktbeschränkungen private Feiern aus besonderen Anlass neu: Bis zu 100 Gästen draußen und bis zu 50 Gästen drinnen (besondere Anlässe sind zum Beispiel: Verlobungs- und Hochzeitsfeiern, Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Einweihungs-, Prüfungs- und Abschlussfeiern)



Kontaktbeschränkungen für alle anderen privaten Feiern und Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es neu nur noch in geschlossenen Räumen: Bis zu zwei Haushalte oder insgesamt bis zu zehn Personen (insbesondere zählen Kinder bis 14 Jahren, Geimpfte und Genesene nicht mit)



Pflegeheime und Krankenhäuser: Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner können beliebig viele Besucherinnen und Besucher empfangen (keine Personengrenze mehr, aber weiterhin grundsätzlich FFP2-Maske, Test-, Impf- oder Genesenennachweis)



Gaststätten: Keine Testpflicht für Gäste, die in den Außenbereichen bewirtet werden



Beherbergung: Touristische Übernachtungen sind ohne Beschränkungen möglich. Für alle Beherbergungsstätten gilt: Gäste müssen vor Beginn der Beherbergung einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen

Versammlungen (Demonstrationen): Keine besonderen Einschränkungen oder Personengrenze mehr (allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln müssen immer eingehalten werden)



Gemeindegesang bei religiösen Veranstaltungen ist wieder erlaubt (Abstandsgebot, in geschlossenen Räumen: Abstand von mindestens zwei Metern)



Sexuelle Dienstleistungen und Prostitutionsveranstaltungen sind wieder erlaubt (Erfassen von Personendaten, grundsätzliche Testpflicht, Maskenpflicht: solange sexuelle Dienstleistung nicht erbracht wird)



Diskotheken und Clubs können wieder öffnen (Erfassen von Personendaten, Tanzlustbarkeiten in geschlossenen Räumen: grundsätzlich Testpflicht unabhängig regionaler Inzidenz, nicht mehr als ein Gast pro zehn Quadratmeter begehbarer Fläche, Lüften)