Nach tagelangem Hin und Her hat sich die brandenburgische Koalition darauf verständigt, am morgigen Dienstag (8.2.) erste Lockerungen in den bisherigen Eindämmungsverordnungen zu beschließen. Das erfuhr moz.de nach der Beratung der Staatssekretäre am Montag. Als Begründung wird trotz steigender Corona-Inzidenzen auf die milden Krankheitsverläufe und die relativ entspannte Situation in den Intensivbereichen der Kliniken verwiesen.

Deshalb sollen die Restriktionen für Ungeimpfte im Einzelhandel fallen.

Künftig ist kein Impfstatus mehr vorzuzeigen. Bislang war das nur bei Geschäften mit Waren des täglichen Bedarfs sowie bei Apotheken der Fall.

Statt dessen sollen FFP2-Masken zum Schutz vor Ansteckungen vorgeschrieben werden.

Die Kontaktdatenerhebung in der Gastronomie und bei Veranstaltungen wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Auch die nächtliche Ausgangssperre ab einer Inzidenz über dem Wert von 750 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner und pro Woche soll aus der Verordnung gestrichen werden.

Für Sport im Außenbereich wird wieder die 3G-Regel in Kraft gesetzt, dass heißt, dass Geimpfte, Genesene und Gesteste teilnehmen können.

Keine Änderung ist für die 2Gplus-Regel in der Gastronomie vorgesehen. Sie wird nach jetzigem Stand beibehalten werden. Das letzte Wort allerdings hat die Ministerrunde am Dienstag. Die brandenburgische CDU hatte als erste Lockerungen eingefordert, die SPD hatte am Wochenende nachgezogen.

Der Hotel- und Gaststeättenverband Brandenburg (DEHOGA) zeigte sich am Montag enttäuscht. „Brandenburg handelt viel zu vorsichtig“, erklärte der Präsident Olaf Schöpe gegenüber moz.de. Er verwies darauf, dass andere Bundesländer wie Thüringen oder Sachsen, der Gastronomie schon wieder viel mehr Möglichkeiten einräumen. Schöpe fordert, sich vom „plus“ zu verabschieden. Noch konsequenter wären 3G-Regeln. Wenn alle sich testen lassen müssen, sei es gerechter und sicherer, erklärte er.