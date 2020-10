Mit einem dringlichen Appell wandte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag an die Brandenburger, die Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzuhalten. Noch sei die Gefahr unter Kontrolle. Allerdings steige die Zahl derjenigen, die nicht bereit sind, sich an die Einschränkung...