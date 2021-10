Am kommenden Sonnabend wird bei Tesla in Grünheide richtig gefeiert: Vor der Eröffnung des Werks gibt es eine „County Fair“, also ein Volksfest auf dem Werksgelände. Bis zu 9000 Gäste werden erwartet, dafür hat der E-Autobauer eine Sondergenehmigung vom Land bekommen. Es soll ein Programm, Stände zu Tesla, eine Werksführung und Imbissbuden geben. Alle Details zu Themen wie Anreise, Parken und Corona-Regeln lest ihr hier nach:

Elon Musk kommt nach Grünheide

Beim Fest am 9. Oktober wird auch Elon Musk höchstpersönlich dabei sein – das hatte er auf Twitter versprochen. Wann genau er in Berlin oder in Grünheide erwartet wird, war bis Freitag nicht bekannt.

Das hat durchaus Tradition: Das letzte Mal als Elon Musk in Grünheide war, kam das völlig überraschend. Der damalige Kanzlerkandidat Armin Laschet besichtigte im August das Tesla-Gelände und traf dabei auch den Unternehmer. Erst am Tag zuvor war Musk am Flughafen BER gelandet.

Auch im vergangenen Jahr lief es ähnlich ab: Elon Musk kündigte Ende August 2020 an, wenige Tage vor seinem Besuch, dass er nach Deutschland kommen würde. Auch hier gab es wenig Vorabinformationen. Elon Musk taucht am liebsten einfach auf.

Sobald bekannt ist, wann der Tesla-CEO in Grünheide erwartet wird, erfahrt ihr es hier.

Fest in Grünheide: Verkehr und Gäste

Vor dem Tesla-Fest wurden Sorgen um ein Verkehrs-Chaos rund um Berlin laut. Tesla selbst bittet die Gäste, mit der Regionalbahn anzureisen – doch sicherlich werden trotzdem viele Auto fahren. Es wird aber zwischen dem Bahnhof Fangschleuse und dem Werk Shuttlebusse geben.

Hier geht’s zu den Infos über die Verkehrssituation am Tag der offenen Tür: