Heute, am Samstag, 09.10.2021, findet in Grünheide das Tesla Volksfest statt. Auch Firmenchef , am Samstag, 09.10.2021, findet indasstatt. Auch Firmenchef Elon Musk hat sich angekündigt. Musk wollte bereits am Freitag nach Brandenburg anreisen – nur einen Tag nach der Ankündigung, den Firmensitz in den USA von Kalifornien nach Texas umzusiedeln.

Tag der offenen Tür ein, das Interesse war nach Aussagen Teslas riesig, die Tickets sehr schnell gebucht. In Brandenburg lädt das Unternehmen heute auf dem Gelände der Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg zumein, das Interesse war nach Aussagen Teslas riesig, diesehr schnell gebucht.

Wie ist die Adresse von Tesla?

Wo kann ich parken?

Wann beginnt das Volksfest?

Kann ich noch ein Ticket kaufen?

Rund um das Fest bei Tesla gibt es viele Fragen. In diesem Service-Bericht geben wir Antworten:

Volksfest bei Tesla: So läuft der Tag an der Gigafactory

In diesem Artikel aber werden wir vor allem den Tag begleiten von morgens bis abends mit kleinen Updates:

Wie ist die Parksituation am Gelände?

Wie ist die Stimmung aktuell?

Was sind die Highlights?

Wann kommt Elon Musk?

Und wird er bei seinem Besuch etwas sagen?

Alle Entwicklungen – die kleinen und die großen Geschichten des Tages – halten wir in diesem Artikel in Wort und Bild im Folgenden fest:

Woidke ist ein großer Fan der Tesla-Gigafactory in Grünheide

Update, 09.10.2021, 6:00 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist ein Fan des Projekts, das aus seiner Sicht „zu einer weltweiten Aufmerksamkeit für Brandenburg führt“. Das Land hat bereits 120 Millionen Euro Förderung für die Batteriefabrik zugesagt. Hinzu kommen Mittel aus einem europäischen Gemeinschaftsprojekt. Der Bescheid soll nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vor Jahresende ergehen. Über den Umfang sagt das Ministerium noch nichts. Nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ hat Tesla Aussicht auf staatliche Mittel von insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro.

Auf rund 1,1 Milliarden Euro hatte Tesla ursprünglich auch die Errichtungskosten in Grünheide veranschlagt. Musk sagte aber schon vergangenes Jahr, das Budget werde überschritten. Wie viel Geld bis jetzt floss, wie viele Menschen in Grünheide bauen und wie viele für die Produktion angestellt wurden, ist vom Unternehmen nicht leicht zu erfahren. Auf Fragen der dpa dazu gab es zunächst keine Antworten.

Christiani: Grünheide will kein Wolfsburg sein

Update, 09.10.2021, 05:30 Uhr

Grünheides Bürgermeister Christiani geht von 3000 Mitarbeitern zum Produktionsstart aus und 12 000 bei Volllast der Anlagen, die jetzt im Bau sind. 40 000 könnten es einmal bei weiteren Ausbaustufen werden, so stehe es offiziell im Bebauungsplan. 40 000 Mitarbeiter in einem Örtchen von derzeit 9000 Einwohnern - wo kriegt man die her und wo bringt man sie unter? Ist dieses Projekt nicht wie ein wirtschaftlicher Meteoriteneinschlag für eine Gemeinde in idyllischer Landschaft zwischen Seen und Wäldern und einem Hauch von Gemächlichkeit vor den Toren der Hauptstadt?

Das sehe er „verhältnismäßig entspannt“, sagt Christiani in seinem Büro im dritten Stock des Rathauses. Studien zufolge würden 51 Prozent der benötigten Mitarbeiter aus Berlin kommen, weitere 35 Prozent aus Brandenburg, acht Prozent aus Polen, die übrigen seien „Weiterpendler“. Seine Gemeinde habe ja nur begrenzte Fläche und könne im äußersten Fall um 3000 Bewohner wachsen. „Grünheide will und kann kein zweites Wolfsburg sein“, sagt der parteilose Bürgermeister, der seit 2003 amtiert.

Elon Musk in Berlin gelandet

Update, 08.10.2021, 16:00 Uhr

Tesla-Boss Elon Musk hat sich einen Tag nach der Ankündigung, die Firmenzentrale innerhalb der USA von Kalifornien nach Texas umzuziehen, auf den Weg nach Berlin gemacht. Kurz vor 16 Uhr landete er einem Tweet zufolge auf dem BER.