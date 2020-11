Zwei Jugendliche in der Ausbildung zum Krankenpfleger im Pflegeheim "Lazarus Haus Berlin" der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Knapp ein Viertel der Jugendlichen kann sich vorstellen, in der Pflege oder in der Kinderbetreuung zu arbeiten. © Foto: Jürgen Blume/epd