Die Zahlen sind mehr als ernüchternd: Zwischen Januar und August 2021 haben 1,8 Millionen Übernachtungsgäste Brandenburg besucht. Das sind ziemlich genau halb so viele wie im gleichen Zeitraum 2019, also vor der Corona-Krise. Sogar gegenüber 2020 sind die Besucherzahlen in diesem Jahr noch einma...