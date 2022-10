In Brandenburg steht in den kommenden beiden Jahren weniger Geld für den Landesfeuerwehrverband und für die Waldbrandbekämpfung zur Verfügung. So steht es jedenfalls im Haushaltsentwurf für 2023/4, der in dieser Woche in erster Lesung behandelt wurde. Vorgesehen ist, die Zuweisungen an die Komm...