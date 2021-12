Der Flugverkehr am BER in Schönefeld nimmt wieder zu. Die Nutzung beider Startbahnen seit dem 1. Dezember verschärft die Probleme mit Fluglärm. Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, sagt, was jetzt passieren muss. Und er kritisiert die Landesregierung in Brandenburg.