Um vier bis fünf Personen geht es zum Beispiel in Märkisch-Oderland. Hochgerechnet auf das Land Brandenburg also um rund 80 Leute. „Es gibt für sie keine passende Einrichtung. Früher wurden sie in Landeskliniken untergebracht“, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin, die das Thema ...