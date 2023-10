Die Diskussion um den Arbeitsschutz beim Elektroautobauer Tesla reißen nicht ab. Jetzt hat sich erstmals das Unternehmen selbst Stellung bezogen: Tesla weist Vorwürfe über mangelnden Arbeitsschutz in seiner Grünheide Fabrik bei Berlin zurück. „Für uns als Gigafactory Berlin Brandenburg steht der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle und damit auch die Arbeitssicherheit“, hieß es beim Unternehmen auf Anfrage der dpa.

Alle Arbeitsplätze werden laut Tesla nach standardisierten Gefährdungsbeurteilungen bewertet und notwendige Schutzmaßnahmen umgesetzt. Weiterhin stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben sicher, dass alle Mitarbeiter die richtige Arbeits- und Sicherheitskleidung tragen und in Schutzmaßnahmen geschult werden.

Hohe Anzahl an Arbeitsunfällen in der Tesla-Fabrik

Ende September hatte der „Stern“ über eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Arbeitsunfällen in der Tesla-Fabrik berichtet. Demnach wurden zwischen Juni und November 2022 insgesamt 190 meldepflichtige Unfälle gemeldet. Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall erklärte, dass im Jahr 2022 statistisch gesehen 16 meldepflichtige Unfälle pro 1000 Beschäftigte bei Autoherstellern und Zulieferern auftraten. Basierend auf der Mitarbeiterzahl von Tesla im Mai 2022 von etwa 4000 Mitarbeitern, wären statistisch gesehen nur 64 meldepflichtige Unfälle zu erwarten gewesen.

Unfallanalyse von Tesla und Bewertung durch geschultes Personal

Das Unternehmen hat jetzt mitgeteilt, dass Unfälle von geschultem Personal analysiert und bewertet werden und dann geeignete Vorsichtsmaßnahmen oder notwendige Änderungen vorgenommen werden sollen. Die Arbeitssicherheitsmaßnahmen in der gesamten Fabrik würden regelmäßig von den zuständigen Behörden überprüft.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte in der vergangenen Woche (4.10.) im Gesundheitsausschuss des Landtags erklärt: „Es gibt in ganz Brandenburg kein Unternehmen und keine Großbaustelle, die intensiver und häufiger kontrolliert worden ist als die Tesla-Baustelle und das Tesla-Unternehmen.“ Das Unternehmen Tesla würde wie jedes andere in Brandenburg behandelt. „Wir gehen jedem Hinweis, auch anonymen, auf Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen nach“, so Nonnemacher. Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat angekündigt, die Zahl der Arbeitsunfälle in der Tesla-Fabrik in der kommenden Woche im Landtag zu diskutieren.

Tesla-Mitarbeiter klagen über schlechte Arbeitsbedingungen

Zahlreiche Mitarbeiter von Tesla haben bei Gesprächen mit der IG Metall über schlechte Arbeitsbedingungen geklagt. Sie berichten von extrem hoher Arbeitsbelastung aufgrund kurzer Taktzeiten, Personalmangel und überzogenen Produktionszielen. Die IG Metall spricht von einer „Atmosphäre der Angst“, was Tesla zurückgewiesen hat.

Protestaktion der Tesla-Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen

Erst am Montag (9.10.) hatten mehr als 1000 Beschäftigte von Tesla bei einer erstmaligen Aktion in der Fabrik in Grünheide gemeinsam bessere Arbeitsbedingungen eingefordert. Das erklärte die vor Ort ansässige Gewerkschaft IG Metall. Sie hätten sich in der Nacht- und Frühschicht mit IG Metall-Aufklebern auf T-Shirts gezeigt, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft am Montag mit. Darauf stand laut Gewerkschaft: „Gemeinsam für sichere & gerechte Arbeit bei Tesla“. Beschäftigte wiesen auch auf gravierende Mängel bei Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit hin , die zu Krankenständen von bis zu rund 30 Prozent und einer hohen Zahl von Arbeitsunfällen führten, wie die IG Metall weiter mitteilte.

Der Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze, sagte: „Wenn einzelne Verbesserungen einfordern, bekommen sie entweder Probleme oder es passiert nichts. Gemeinsam aber ist es möglich, Forderungen durchzusetzen.“

Die Fabrik in Grünheide wurde im März 2022 eröffnet und beschäftigt derzeit etwa 11.000 Mitarbeiter. Umwelt- und Naturschutzaktivisten äußern Bedenken, da ein Teil des Fabrikgeländes in einem Wasserschutzgebiet liegt.