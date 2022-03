Das Ziel ist nah: Zehntausende Exemplare des Tesla-Models Y sollen noch 2022 in dem neuen Werk in Grünheide vom Band laufen. Firmenbesitzer Elon Musk, der bereits im Herbst bei einem Tag der offenen Tür vor Ort war, könnte auch beim offiziellen Produktionsstart in der Gigafactory Berlin in Grünheide zu Gast sein. © Foto: Patrick Pleul/dpa