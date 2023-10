Halloween– ein Fest, bei dem christliche wie heidnische Ursprünge miteinander verschmelzen. Nach wie vor ist sich die Forschung uneins über die Zusammenhänge. Fest steht, der wilde Mix aus Erntedank und Totenfest wird am Abend des 31. Oktober gefeiert und das inzwischen weltweit. Spuk und Spaß stehen dabei an ersten Stelle.

Eltern, die angesichts des düsteren Tumults die Nase rümpfen, seien besänftigt: Gönnt euren Kindern ein bisschen Anarchie in ihrem durchgetakteten Alltag! Hier gibt es Tipps und Termine, wo Halloween 2023 in Brandenburg mit der ganzen Familie gefeiert werden kann.

Halloween im Filmpark Babelsberg

Spaß und Entertainment für die ganze Familie verspricht der Filmpark Babelsberg in Potsdam . Zahlreiche Attraktionen und Shows führen in die magische Welt des Films. Auch an Halloween bietet der Filmpark besondere Action. Die Sets und Kulissen halten an diesem Tag für ausgelassenen Grusel-Mitmachspaß her. Auf die furchtlosen Kinder warten spannende Aktionen und schaurige Überraschungen. Bereits am 13. Oktober 2023 beginnen die Horrornächte im Filmpark . Aufgrund der Schockmomente ist der Zutritt erst ab 16 Jahren gestattet.

Wann: 31. Oktober 2023, um 10 Uhr

Wo: Filmpark Babelsberg, Besuchereingang Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam

Eintritt: Tickets für Kinderhalloween gibt es im Vorverkauf, Erwachsene bezahlen 25 Euro und Kinder 19 Euro

Grusel-Menü auf Slawenburg Raddusch

Halloween vor historischer Kulisse: Die Slawenburg Raddusch macht keinen Hehl aus dem gruseligen Hintergrund des Festes und bietet kulinarisch „ein wenig frisches Gehirn oder einen abgeschlagenen Finger“ an. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um typische Halloween-Rezepte handelt, wie z.B. Gruselfinger aus Würstchen oder Pudding, der dem Denkorgan nachempfunden ist . Im Slawen-Bistro lassen sich noch weitere unheimliche Speisen verputzen. Außerdem gibt es eine Kreativ-Ecke, wo Halloween-Dekoration gebastelt werden kann.

Wann: 30. Oktober, 10 Uhr bis 31. Oktober 2023, 17 Uhr

Wo: Slawenburg Raddusch , Zur Slawenburg 1, 03226 Vetschau/Spreewald OT Raddusch

Schaurige Abenteuer: Eldorado Templin

Der Abenteuerpark Eldorado lädt zu den Kids Halloween Days 2023 ein. Die Gäste erwarten „westerntastische Gruselabenteuer“ sowie Spuk und Spaß im Grusellabyrinth, bei den Gauklershows, Feuerspuckern und Hexen. Wer mag, kann an einem Kostümwettbewerb teilnehmen und auf tolle Preise hoffen. Es wird empfohlen, online die Tickets zu buchen.

Wann: 28. bis 31. Oktober 2023

Wo: Eldorado Abenteuer GmbH, Am Röddelinsee 1, 17268 Templin

Eintritt: Ein Einzelticket kostet 15 Euro, Familientickets bis 59 Euro

Halloween für Kinder im Ferienpark Scharmuntzelland

Das Scharmuntzelland in Wendisch Rietz ist ein Tipp für alle, die liebevoll gestaltete, aber überschaubare Erlebnisparks bevorzugen. Am Scharmützelsee gelegen, gibt es hier einen Streichelzoo, eine Minigolfanlage und sehr schöne Spielplätze. Aber an einem Tag im Jahr verwandelt sich das kleine Paradies in einen Ort des (wohldosierten) Schreckens. An Halloween werden die kostümierten Kinder von Hexen, Zauberern und anderen schaurigen Gestalten erwartet. Ein Grusel-Parcours führt von der Hexengasse zur Hexenparty.

Wann: 31. Oktober 2023, um 18 Uhr

Wo: Treffpunkt ist die Rezeption am Ferienpark Scharmützelsee oder 19:00 Uhr direkt am Scharmuntzelland, Am Freizeitpark 1 in 15864 Wendisch Rietz

Schlossgespenst lädt ins Museum Schloss Lübben

Etwas gediegener dürfte es an Halloween im Museum Schloss Lübben zugehen. Statt die Nacht unsicher zu machen, lädt das Museum zu einem fröhlichen Familiensamstag. Passend zum Ort gibt es ein Schlossgespenst, das dafür sorgt, dass Kinder und Eltern an verschiedenen Stationen ihren gruseligen Spaß haben. Verkleiden lohnt sich! Denn kostümierte Kinder und Erwachsene dürfen in seine Schatztruhe greifen und sich überraschen lassen.

Wann: 28. Oktober 2023, 11 bis 16 Uhr.

Wo: Museum Schloss Lübben,

Ernst-von-Houwald-Damm 14 in

15907 Lübben (Spreewald) / Lubin (Blota)

Eintritt: frei

Halloween-Umzüge und Halloween-Partys haben inzwischen auch in Brandenburg einen festen Platz im Feierkalender.(Symbolbild)

© Foto: Peter Aswendt

Rodeln in Kostümen auf Scharmützel-Bob

Ein besonders Spektakel erwartet die Feierwütigen in Bad Saarow. Auf der Sommerrodelbahn Scharmützel-Bob geht es an Halloween hoch her. Eine Feuershow und Dunkelrodeln versprechen ein unvergessliches Erlebnis, wenn es mit Vollgas durch den Gruselwald geht. Wer verkleidet ist, darf sogar ein Mal umsonst rodeln. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich gruselig schminken zu lassen. Für das leibliche Wohl gibt es Leckeres aus dem Hexentopf. Auch Stockbrot backen wird angeboten.

Wann: 31. Oktober 2023

Wo: Scharmützel-Bob, Am Fuchsbau 7, 15526 Bad Saarow OT Petersdorf.

Eintritt: ab 3,50 EUR (für Kinder 2,50 EUR)

Gruselige Abenteuer im Museumspark Rüdersdorf



Wann: Der Museumspark öffnet am 30. Oktober 2023, 15 bis 22 Uhr.

Wo: Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf, Kalkberger Platz 31, 15562 Rüdersdorf

Nicht minder wild geht es an Halloween in Rüdersdorf zu. Die Veranstalter vom Museumspark versprechen ein gruseliges Programm mit ihrem beliebten Wiesenzirkus Bunterhund sowie eine Kampfsport-Feuershow. Weitere spektakuläre Show-Acts sind geplant. Ganz klassisch wird aber auch Kürbisschnitzen und Schminken angeboten. Stände und Musik umrahmen das Ganze. Das Highlight erwartet die Gäste ab 17 Uhr, wenn Subway-to-Sally-Frontmann Eric Fish mit Band auftritt.

Wo: Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf, Kalkberger Platz 31, 15562 Rüdersdorf

Eintritt: 7 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahre, freier Eintritt für Kinder bis 5 Jahren

Halloween im Schiffshebewerk Niederfinow

Auch das Schiffshebewerk in Niederfinow kommt nicht an Halloween vorbei. Das Krafthaus beim alten Schiffshebewerk lädt traditionell an Halloween zu einer schaurig-schönen Halloweenparty. Die historische Maschinenhalle verwandelt sich in eine gruselige Kulisse. Kreative Kostüme sind gefragt und können am Wettbewerb um die beste Verkleidung ins Rennen geschickt werden. Kinder können ihren Mut unter Beweis stellen und durch das spukende Krafthaus laufen, am Ende wartet eine süße (oder) saure Überraschung.

Wann: 31. Oktober 2023, ab 18 Uhr.

Wo: Krafthaus Niederfinow, Lieper Schleuse 6, 16248 Niederfinow

Eintritt: frei

Geister im Spreewald-Gasthaus Byttna

Zu einem Halloweenschmaus lädt das Gasthaus Byttna in Straupitz . Als ein schauriges Stelldichein für alle guten Geister wird die Halloween-Zusammenkunft beworben. Die Gäste erwarten leckere Überraschungsspeisen. Mit einer besonders schmackhaften Kürbissuppe ist mindestens zu rechnen.

Wann: 21. Oktober 2023, ab 17 Uhr.

Wo: Spreewald-Gasthaus Byttna, Cottbuser Strasse 28, 15913 Straupitz

Eintritt: frei

Wilde Party im Bürgerhaus Löwenberg

Unter dem Titel „Spooky Night“ lädt das Bürgerhaus in Löwenberg zu einer wilden Halloweenparty. Die (erwachsenen) Gäste können sich auf eine Nacht voller Schrecken gefasst machen. In einem Kostümwettbewerb wird das gruseligste Kostüm prämiert, ohnehin lohnt es sich, im Kostüm aufzukreuzen. Dann nämlich gibt es einen Drink nach Wahl kostenlos. Zwei DJs sorgen für Stimmung auf der Tanzfläche.

Wann: 28. Oktober 2023, um 20 Uhr.

Wo: Bürgerhaus Löwenberg, Am Waldstadion 6, 16775 Löwenberg

Eintritt: Erst ab 18 Jahren, Erst ab 18 Jahren, Tickets sind online oder an der Abendkasse erhältlich