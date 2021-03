Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg fordert eine engere Zusammenarbeit beider Bundesländer, konkrete Ziele auf allen Politikfeldern und strategische Absprachen auf allen Ebenen. In einem gemeinsamen Appell der Industrie- und Handelskammern beider Länder wird kritisiert, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Region immer noch durch administrative Grenzen behindert wird und die Zusammenarbeit allenfalls punktuell stattfinde. Die Kammern sehen nach wie vor keinen gemeinsamen strategischen Fahrplan für die Entwicklung der Gesamtregion.

Förderprogramme sollen abgestimmt werden

In einem 28-seitigen Papier wird unter anderem bemängelt, dass es keine angemessene Verzahnung in den industriepolitischen Überlegungen der Regierungen gibt, vor allem nicht auf der oberen politischen Ebene, heißt es. Gefordert wird eine Übersicht und gemeinsame Vermarktung der zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen, eine Kooperation der Wirtschaftsfördergesellschaften und vor allem die Harmonisierung der Förderprogramme zwischen beiden Ländern.

Schlechte Noten werden für die Energie- und Klimaschutzpolitik beider Länder ausgestellt, die ebenfalls nicht aufeinander abgestimmt sind. Brandenburg sollte am Berliner Klimaschutzrat beteiligt werden und die Hauptstadt im Brandenburger Nachhaltigkeitsbeirat vertreten sein. Ziel müsse ein gemeinsames Beratungsgremium für beide Länder in Fragen der Klimapolitik sein. Die Kammern fordern zudem die Wasserstofftechnologie zusammen zu entwickeln und an der Ladeinfrastruktur für E-Autos zu arbeiten. Außerdem sollte Berlin in das künftige Niedrigwasserkonzept des Landes Brandenburg eingebunden werden, da die Fragen der Wasserknappheit und der Sulfatbelastung nicht an den Landesgrenzen Halt machen.

Masterplan Tourismus für den BER

In Bezug auf den Tourismus fehlen den Kammern gemeinsame Strukturen. Handlungsbedarf wird beim Ausbau des Bootstourismus gesehen, beispielsweise bei der Anerkennung von Charterscheinen auf den Berliner Havelgewässern. Ein touristischer Masterplan BER sollte am Flughafen Urlauberziele und Sehenswürdigkeiten in beiden Ländern gezielt bewerben.

Ganz düster scheint es auch in der Außenwirtschaft auszusehen, wo es keine Abstimmungen über Zielmärkte oder zu Exportbranchen gibt. Die Kammer fordern deshalb eine gemeinsame Außenwirtschaftsstrategie mit einem konkreten Maßnahmeplan. Gemeinsam könnte man auf Investorensuche gehen, internationale Delegationsreisen und Messebesuche organisieren sowie Wirtschaftsbüros, beispielsweise in Polen, zusammen betreiben.

VBB wird der Entwicklung nicht gerecht

Große Erwartungen gibt es auch in Bezug auf den Verkehr. Hier liege der Fokus zu sehr auf Berlin und das Umland, lautet die Kritik. Der VBB sei nur eingeschränkt in der Lage, den Schienenverkehr für die gesamte Region zu entwickeln, heißt es. Das sei umso bedauerlicher, weil auf vielen Strecken, wie namentlich zwischen Berlin-Frankfurt (Oder) sich schon heute Engpässe abzeichnen.

Die Kammern sprechen sich ausdrücklich für die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken aus. Als Beispiele sind die Verbindungen von Frankfurt nach Küstrin-Kietz, zwischen Fürstenwalde und Beeskow und zwischen Werneuchen und Wriezen genannt. Die dürften nicht nur geprüft werden, sondern müssten auch gebaut werden.

Beim Auto- und Lieferverkehr sehen die Kammern zu wenig Abstimmung zwischen beiden Ländern, was sich den überlasteten Engstellen in Malchow, Buch, Ahrensfelde oder Hönow ablesen lasse. Gänzlich fehle den beiden Landesregierungen in diesem Zusammenhang der Blick über den Tellerrand und das Interesse an den Pendlern aus Polen.

Gefordert wird unter anderem eine gemeinsame Verkehrsinformationszentrale und eine länderübergreifende Ausbildung für Verkehrsplaner, sowohl für die Schiene als auch die Straße. Berlin sollte sich zudem an der Finanzierung von Park+Ride-Plätzen in Brandenburg beteiligen.

Virtuelles Krankenhaus für Brandenburger

Weitere Vorschläge beziehen sich auf eine bessere Abstimmung im Bildungsbereich und in der Fachkräftesicherung. Für den Gesundheitssektor wird ein länderübergreifendes Modellprojekt für ein „Virtuelles Krankenhaus“ vorgeschlagen, bei dem die Brandenburger die hochspezialisierten Mediziner aus Berlin nutzen können.