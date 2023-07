Viele Eltern in Brandenburg dürften in den vergangenen Wochen nicht schlecht gestaunt haben. 21 Grad bei Dauerregen – und das Grundschulkind steht kurz nach 12 Uhr lachend vor der Wohnungstür: „Hitzefrei – wurde heute früh vor dem Regen so entschieden.“ Hört man sich um, erzählen Mütte...