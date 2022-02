In Brandenburg wachsen die Zweifel, ob die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen ab Mitte März umgesetzt werden kann. Jan Redmann, CDU-Fraktionschef im Landtag, erklärte am Dienstag in Potsdam, dass es auch in Brandenburg nicht möglich sein wird, die Impfpfli...