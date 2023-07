In Korruptionsprozessen ist es üblich, dass gegen Ende rege philosophiert wird. Über Moral, Versuchung, Gier und Gemeinsinn, über Reue, Scham und die möglichen Abgründe von Männerfreundschaften. So auch diesmal am Landgericht Frankfurt (Oder). Die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplädoyer u...