Die Brandenburger Landesgartenschau in Beelitz bei Berlin ist seit Donnerstag nun für 201 Tage geöffnet. Die Temperaturen der vergangenen Tage haben für viele bunte Farbtupfer in den Beeten gesorgt: Narzissen, Tulpen, Hyazinthen und Ranunkeln zeigen ihre Blüten, Knospen öffneten sich in geschützten Lagen an Bäumen und Sträucher. Die für den Spargelanbau bekannte Brandenburger Stadt erwartet bis Ende Oktober 450 000 Besucher.