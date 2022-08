Die Rollen in den Ausschüssen sind in der Regel klar verteilt: Die Opposition sucht echte oder vermeintliche Schwachpunkte in der Regierung und die Koalitionsfraktionen weisen alle Kritik empört zurück.

Am Mittwoch (31.8.), als Innenminister Michael Stübgen im Innenausschuss in der Kritik stand, ...