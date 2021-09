Jürgen Ditt und seine Mitstreiter ahnten schon ein Jahr zuvor, was 2015 passieren wird. Millionen Menschen sollten über die Balkanroute vor Krieg, Terror und Unterdrückung fliehen. Darauf folgte vor sechs Jahren die historische Entscheidung der Bundesregierung, die Asylanträge der in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge zu übernehmen.

Damals gab es die Initiative „Willkommen bei uns in Oberkrämer, Leegebruch und Velten“ (WOLV) bereits. Sie standen in den Startlöchern, um den Ankommenden im neuen Land nach besten Gewissen zu unterstützen. Wie es zur Gründung kam und welche Erfahrung sie mit den Geflüchteten gesammelt haben, erzählen sie im Podcast.

Dit is Brandenburg - Dit is Zivilcourage

Zum Tag der Zivilcourage am 19. September rückt das MOZ-Podcast-Team diese Woche jeden Tag ehrenamtlich engagierte Brandenburger in den Fokus. Los geht es mit mit der WOLV aus Oberkrämer und Oranienburg, die Widerstand von rechtsaußen trotzen, um Menschen in großer Not zu helfen.

