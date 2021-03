Ein Großteil dieser Folge von „Dit is Brandenburg“ spielt sich vor der Gigafabrik-Baustelle in Grünheide ab. Der Kälte trotzend sprechen MOZ-Tesla-Reporterinnen Anke Beißer und Ina Matthes über ihre tägliche Berichterstattung, erklären, was es mit der Tesla Straße auf sich hat, wer demnächst in Grünheide arbeiten soll und warum alte Pläne einer Bahntrasse wieder aktuell sind.

MOZ-Podcast Wie die Tesla-Fabrik „Giga Berlin“ in Grünheide und ganz Brandenburg die Gemüter spaltet Dit is Brandenburg Ab Sommer sollen die ersten Edel-Elektroautos in Grünheide vom Band rollen, die Meinungen darüber sind gespalten: Die einen fürchten eine Gefährdung der Natur, für andere könnte Elon Musks Gigafactory hingegen die Region völlig umkrempeln. Wird Tesla Brandenburg nun nutzen oder doch schaden?