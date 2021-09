Es geht in die Uckermark nach Angermünde. Wolfgang Rall ist eine dieser Personen, die andere inspirieren. Er hat maßgeblich dazu beigetragen die sogenannten Baseballschlägerjahre zu beenden – mit proaktiver Aufklärung und viel Einfühlungsvermögen. Das von ihm mitgegründete „Bündnis für eine gewaltfreie, tolerante und weltoffene Stadt Angermünde“ agiert bis heute und ist von allen Seiten anerkannt.

Dit is Brandenburg – Dit is Zivilcourage

Zum Tag der Zivilcourage am 19. September rückt das MOZ-Podcast-Team diese Woche jeden Tag ehrenamtlich engagierte Brandenburger in den Fokus. Durch ihr Engagement verbessern sie das Leben von einigen oder sehr vielen, was sie zu einem unverzichtbaren Teil dieser Region macht.

