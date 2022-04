Vor einem Monat hat die Tesla-Gigafactory in Grünheide offiziell eröffnet – Zeit eine erste Bilanz zu ziehen. Im MOZ-Podcast „Dit is Brandenburg“ blicken unsere Reporterinnen Anke Beißer und Ina Matthes zurück auf die Eröffnung der Gigafactory. Der US-Autobauer bot in der Produktionshalle ein Spektakel inklusive Feuerwerk, Ina Matthes erklärt zudem, warum die Fabrik und gerade die automatisierte Produktion an einigen Stellen so beeindruckend sind. Draußen trafen bei der Eröffnung auf dem Gelände Gegner der Elektroauto-Fabrik auf Tesla-Fans. Diskutiert wurde dabei aber sehr friedlich, berichtet Anke Beißer. Obwohl einiger Protest gravierende Auswirkungen in der Region hatten.